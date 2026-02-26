MOTOGP

MotoGp in Thailandia, Bagnaia: "La moto mi piace, tutto fa sperare in un buon 2026"

Il pilota italiano: "L'importante è come si arriva al risultato, l'obiettivo è finire ogni gara in top 3"

26 Feb 2026 - 13:14
1 di 11
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

"La moto mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026". Parola del pilota del Ducati Team Francesco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram in Thailandia. "Alla fine poter guidare la moto spingendo al cento per cento - spiega il pilota torinese - è qualcosa che mi aiuta sicuramente. I test, rispetto allo scorso anno, sono andati decisamente meglio e quindi tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L'obiettivo sarà quello, cercare di essere costanti, cercare di essere veloci e poi vedremo più avanti".

Leggi anche

Il rosso e il nero: Ducati-Aprilia, sfida totale

Bagnaia ha poi parlato delle differenze tra la moto di quest'anno e dell'anno scorso: "Sono più soddisfatto di quanto fossi in Malesia. Rispetto alla GP25 questa moto ha poche differenze, ma sono quelle giuste: sono più a mio agio nella guida. Nei test ho capito che il potenziale c'è e bisogna sfruttarlo. Nel 2025 qui ho chiuso terzo, quest'anno magari faccio quarto e mi sentirò meglio: la cosa importante è come si arriva al risultato, a prescindere da quale sia". E ancora sulla scorsa stagione: "È stata una lezione importante - ha concluso il torinese - Si può sempre imparare dalle difficoltà, bisogna restare calmi apprezzando ogni risultato ed evitando magari gli errori commessi in passato. Io tra i favoriti? Non voglio mettermi in quel novero considerando i risultati 2025. Certamente ambisco a lottare per le posizioni di vertice, con la miglior moto della griglia qual è Ducati l'obiettivo deve essere la top 3 in ogni weekend". 

moto gp
francesco bagnaia
motogp thailandia

Ultimi video

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:26
Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

I più visti di Motogp

Attacco al potere: Aprilia in agguato con Bezzecchi e Martin

Marquez a caccia del poker, derby Italia-Spagna a Buriram

Bagnaia verso l'addio a Ducati: "Presto usciranno i comunicati". Nel futuro c'è Aprilia?

Coppia massima o fuorigiri? Uomini contro nelle squadre al via della MotoGP

Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

Anti-Marquez cercasi: la caccia parte da Buriram

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:39
Salernitana, Cosmi: "Chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia"
14:35
La ONG UE vorrebbe obbligare le aziende a usare veicoli ecologici
Gorilla da Lucas Hernandez
14:35
Gorilla da Lucas Hernandez
CR7, esultanza o provocazione?
14:34
CR7, esultanza o provocazione?
Messi e il baby tifoso
14:32
Messi e il baby tifoso