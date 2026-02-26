MotoGp in Thailandia, Bagnaia: "La moto mi piace, tutto fa sperare in un buon 2026"

© Ufficio Stampa
Il pilota italiano: "L'importante è come si arriva al risultato, l'obiettivo è finire ogni gara in top 3"
"La moto mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026". Parola del pilota del Ducati Team Francesco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram in Thailandia. "Alla fine poter guidare la moto spingendo al cento per cento - spiega il pilota torinese - è qualcosa che mi aiuta sicuramente. I test, rispetto allo scorso anno, sono andati decisamente meglio e quindi tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L'obiettivo sarà quello, cercare di essere costanti, cercare di essere veloci e poi vedremo più avanti".
Bagnaia ha poi parlato delle differenze tra la moto di quest'anno e dell'anno scorso: "Sono più soddisfatto di quanto fossi in Malesia. Rispetto alla GP25 questa moto ha poche differenze, ma sono quelle giuste: sono più a mio agio nella guida. Nei test ho capito che il potenziale c'è e bisogna sfruttarlo. Nel 2025 qui ho chiuso terzo, quest'anno magari faccio quarto e mi sentirò meglio: la cosa importante è come si arriva al risultato, a prescindere da quale sia". E ancora sulla scorsa stagione: "È stata una lezione importante - ha concluso il torinese - Si può sempre imparare dalle difficoltà, bisogna restare calmi apprezzando ogni risultato ed evitando magari gli errori commessi in passato. Io tra i favoriti? Non voglio mettermi in quel novero considerando i risultati 2025. Certamente ambisco a lottare per le posizioni di vertice, con la miglior moto della griglia qual è Ducati l'obiettivo deve essere la top 3 in ogni weekend".