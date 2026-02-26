MotoGp in Thailandia, Bagnaia: "La moto mi piace, tutto fa sperare in un buon 2026"

Bagnaia ha poi parlato delle differenze tra la moto di quest'anno e dell'anno scorso: "Sono più soddisfatto di quanto fossi in Malesia. Rispetto alla GP25 questa moto ha poche differenze, ma sono quelle giuste: sono più a mio agio nella guida. Nei test ho capito che il potenziale c'è e bisogna sfruttarlo. Nel 2025 qui ho chiuso terzo, quest'anno magari faccio quarto e mi sentirò meglio: la cosa importante è come si arriva al risultato, a prescindere da quale sia". E ancora sulla scorsa stagione: "È stata una lezione importante - ha concluso il torinese - Si può sempre imparare dalle difficoltà, bisogna restare calmi apprezzando ogni risultato ed evitando magari gli errori commessi in passato. Io tra i favoriti? Non voglio mettermi in quel novero considerando i risultati 2025. Certamente ambisco a lottare per le posizioni di vertice, con la miglior moto della griglia qual è Ducati l'obiettivo deve essere la top 3 in ogni weekend".