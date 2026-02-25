Anti-Marquez cercasi: la caccia parte da Buriram
Il campione in carica della premier class punta al decimo sigillo, chi può impedirgli di fare centro?di Stefano Gatti
© Getty Images
Chi può impedire a Marc Marquez di mettere a segno il suo decimo titolo iridato al capolinea (o magari anche prima...) del Mondiale al via questo fine settimana in Thailandia? L'elenco non è sterminato, gli sfidanti si contano sulle dita di una mano e ne avanzano (di dita) e Valentino Rossi - raggiunto nel 2025 dall'"odiato" Cannibale a quota nove fa il tifo per ognuno di loro! Ma se la lista dei candidati è appunto ricca, impedire a Marquez Sr. (trentatré anni compiuti il 17 febbraio scorso) di andare in doppia cifra fin dal prossimo autunno sarà impresa complicato per chiunque, molto più di quella che si para davanti allo stesso Marc.
© Getty Images
In cima alla shortlist viene attualmente da mettere Francesco Bagnaia. Per quanto ormai "separato in casa" o quasi, Pecco dispone pur sempre della stessa identica moto del rivale ed è animato da una straripante voglia di rivincita che però verosimilmente sfogare altrove. In più, nel corso del 2025 la pista ha già detto come stanno le cose e non esiste giudice più severo ma soprattutto giusto. Dove guardare allora? Beh, non così lontano in termini di "cavalcatura" e di DNA. Alex Marquez ha chiuso la scorsa stagione alle spalle del fratello maggiore ma i settantotto punti di ritardo non sono pochi ma soprattutto non sono veritieri, visto che Marc ha saltato per infortunio le ultime quattro tappe, a risultato (iridato) ormai acquisito. Alex ha tutte le possibilità di ripetersi ma il passo finale resta molto più complicato da compiere e (a nostro parere) la sfida in famiglia è "viziata" da una sorta di involontaria ma palpabile sudditanza del pilota Gresini nei confronti dell'infinitamente più blasonato campione del team Lenovo.
© Getty Images
Poche storie insomma: per reperire una sfida davvero accattivante occorre letteralmente scommettere su Aprilia e sui suoi piloti. Marco Bezzecchi è stato protagonista lo scorso anno di un Mondiale tutto in progressione, che lo ha portato fin sul gradino più basso del podio finale. Ad innescarla - dopo qualche inevitabile difficoltà iniziale - il forfait di Jorge Martin nel precampionato e la sua presenza-assenza dello spagnolo nel prosieguo della stagione. Paradossalmente il rientro a tempo pieno del campione 2024 della premier class rischia di destabilizzare Aprilia, o meglio di indebolire la candidatura anti-Marquez di Bezzecchi e Martin. I due rischiano infatti di togliersi punti a vicenda nella prevedibile rincorsa al Cannibale. A meno che Bagnaia non diano loro... una mano, facendo la stessa cosa con il suo compagno di colori rossi.
© Getty Images