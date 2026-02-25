Anti-Marquez cercasi: la caccia parte da Buriram

In cima alla shortlist viene attualmente da mettere Francesco Bagnaia. Per quanto ormai "separato in casa" o quasi, Pecco dispone pur sempre della stessa identica moto del rivale ed è animato da una straripante voglia di rivincita che però verosimilmente sfogare altrove. In più, nel corso del 2025 la pista ha già detto come stanno le cose e non esiste giudice più severo ma soprattutto giusto. Dove guardare allora? Beh, non così lontano in termini di "cavalcatura" e di DNA. Alex Marquez ha chiuso la scorsa stagione alle spalle del fratello maggiore ma i settantotto punti di ritardo non sono pochi ma soprattutto non sono veritieri, visto che Marc ha saltato per infortunio le ultime quattro tappe, a risultato (iridato) ormai acquisito. Alex ha tutte le possibilità di ripetersi ma il passo finale resta molto più complicato da compiere e (a nostro parere) la sfida in famiglia è "viziata" da una sorta di involontaria ma palpabile sudditanza del pilota Gresini nei confronti dell'infinitamente più blasonato campione del team Lenovo.