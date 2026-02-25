Il rosso e il nero: Ducati-Aprilia, sfida totale

Se Bagnaia è il futuro, Bezzecchi è il presente. Marco ha creduto nel progetto quando era ancora in costruzione. Ora vuole raccoglierne i frutti. Potrebbe essere lui il vero rivale di Marc Marquez nel 2026. Lo spagnolo resta il riferimento e resterà dov'è. Per Ducati è lui la certezza. Sulla Rossa al suo fianco dovrebbe salire Pedro Acosta che lascerà KTM. Infine Quartararo da Yamaha a Honda sembra già cosa fatta e il puzzle principale è completo.