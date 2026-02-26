Sci: Goggia 3^ nella seconda prova di discesa libera Soldeu, Brignone a riposo

Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Soldeu, in Andorra, primo atto della tappa di Coppa del Mondo nella località andorrana che si completerà tra sabato e domenica con due superG. Federica Brignone non ha preso il via per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra. Il miglior tempo di giornata è stato siglato dall'austriaca Nina Ortlieb che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32"26 precedendo di 0"76 la svizzera Corinne Suter e di 0"82 Sofia Goggia, autrice del terzo tempo di giornata proprio come nella prima prova. "Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po' di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c'è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione. Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C'erano tante aspettative su di noi ma è stata un'Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese".