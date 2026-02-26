Sci: Goggia 3^ nella seconda prova di discesa libera Soldeu, Brignone a riposo

26 Feb 2026 - 13:26

Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Soldeu, in Andorra, primo atto della tappa di Coppa del Mondo nella località andorrana che si completerà tra sabato e domenica con due superG. Federica Brignone non ha preso il via per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra. Il miglior tempo di giornata è stato siglato dall'austriaca Nina Ortlieb che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32"26 precedendo di 0"76 la svizzera Corinne Suter e di 0"82 Sofia Goggia, autrice del terzo tempo di giornata proprio come nella prima prova. "Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po' di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c'è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione. Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C'erano tante aspettative su di noi ma è stata un'Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese". 

A seguire, Laura Pirovano ha staccato il tredicesimo tempo con un gap di 1"66 nei confronti di Ortlieb, queste le impressioni della trentina: "Sono contenta di essere tornata in gara, la pista è molto bella e ci aspetta un fine settimana di bel tempo: speriamo di fare una bella gara. I Giochi Olimpici mi hanno lasciato sensazioni molto positive, è stata la mia prima Olimpiade e sono contenta di aver fatto questa esperienza. Mi hanno messo tanta voglia di gareggiare e di fare di più. Voglio concentrarmi passo per passo e vedere come va questo fine settimana". Le sorelle Nicol e Nadia Delago hanno completato la prova con un ritardo dalla testa rispettivamente di 1"79 e 1"81, mentre Elena Curtoni ha fatto registrare un divario di 2"25 con Roberta Melesi nella sua scia a 2"40; a seguire, Asja Zenere a 4"21 e Sara Allemand a 4"93. Tempo molto alto per Sara Thaler, fermata in pista per oltre due minuti a seguito dalla caduta dell'austriaca Schöpf che la precedeva. Domani la tappa di Soldeu si apre definitivamente con la discesa libera: lo start è fissato alle 11. 

