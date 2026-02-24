Marquez punta al poker, derby Italia-Spagna a Buriram

L'unico... tassello mancante è quello della vittoria di Miguel Oliveira quattro anni fa (si correva ancora ad inizio autunno) con la KTM. Delle quattro Case attualmente impegnate nella premier class manca insomma all'appello solo la Yamaha... A completamente del quadro, occorre precisare che al menu delle ultime tre edizioni del Gran Premio della Thailandia va aggiunta la Sprint Race che ha visto nel 2025 e nel 2023 le vittorie di Marquez e di Martin (per entrambi doppietta di successi in quei due anni), con l'affermazione di Enea Bastianini "a panino" tra i due spagnoli nel 2024 con la Ducati factory. Dal 2018 ad oggi il bis sull'asfalto di Buriram è riuscito anche al colombiano David Alonso nella Moto3 (2023 e 2024) e... a Bagnaia, l'unico dei vincitori "thailandesi" capace di imporsi in due classi diverse: "Pecco" infatti vinse nella Moto2 in occasione della prima edizione del GP con la Kalex VR46, ormai in vista del timbro sul primo dei suoi attuali tre titoli iridati. Giusto anche ricordare che in quella occasione Fabio Di Giannantonio mise a segno la vittoria nella Moto3. A lustrare ulteriormente il ruolino di marcia thai dei nostri anche i successi di Luca Marini in Moto2 con la Kalex (2019) e quelli siglati alla ripresa della corsa dopo l'emergenza sanitaria (2022) da Dennis Foggia con la Honda nella Moto3 e da Tony Arbolino con la Kalex nella classe intermedia. Un sestetto vincente che non basta a controbattere al settebello" Spagna completato nelle classi minori da Albert Arenas, Fermin Aldeguer, Aron Canet, Manuel Gonzalez e José Antonio Rueda. La "forbice" si allarga in team di vittorie totali nelle tre classi: undici a sette per la Spagna.