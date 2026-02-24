Attacco al potere: Aprilia in agguato con Bezzecchi e Martin

I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come sta andando la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori margini di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a gareggiare.