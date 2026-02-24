Attacco al potere: Aprilia in agguato con Bezzecchi e Martin
La Casa veneta ha... l'obbligo morale di dare vita ad un derby tricolore con Ducatidi Stefano Gatti
© Aprilia Racing Press Office
Dopo due intense giornate di test ufficiali a Buriram, Aprilia Racing è pronta ad affrontare con Marco Bezzecchi e Jorge Martin il primo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026: il Gran Premio della Thailandia sul Chang International Circuit. L'italiano ha avuto modo di lavorare sulla RS-GP26 nel corso dei test disputati tra Sepang e Buriram. Durante i cinque giorni complessivi di prove, Marco ha mostrato una buona sintonia con la sua moto, consolidando la qualità del lavoro svolto dal Reparto Corse della Casa di Noale ed evidenziando un potenziale promettente. Bezzecchi si avvicina al primo weekend di gara in Thailandia con grande motivazione, determinato a confermare la velocità e le sensazioni positive emerse nei test a Buriram, dove al termine dei due giorni di test ha ottenuto il miglior tempo assoluto.
© Aprilia Racing Press Office
Valutato dalla delegazione medica del Motomondiale nella giornata precedente ai test e dichiarato idoneo a gareggiare, Martin da parte sua ha completato regolarmente le due giornate di test in Thailandia, mettendo a segno l'ottavo tempo assoluto. L'obiettivo del pilota spagnolo (campione del mondo 2024 della premier class) è stato ricostruire progressivamente la confidenza con la RS-GP, adottando un approccio focalizzato soprattutto sulla guida. Martin affronta ora il primo weekend di gara della stagione con l’obiettivo di continuare a migliorare sessione dopo sessione e ritrovare la propria competitività.
Il Chang International Circuit, situato a Buriram, è stato costruito nel 2014 e ha ospitato il suo primo Gran Premio del Motomondiale nel 2018. Il tracciato misura 4550 metri ed è composto da dodici curve: sette a destra e cinque a sinistra. Il layout della pista presenta un’alternanza di rettilinei molto lunghi e staccate impegnative.
© Aprilia Racing Press Office
MARCO BEZZECCHI
I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come sta andando la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori margini di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a gareggiare.
JORGE MARTIN
Ho molta voglia di iniziare la stagione dopo le complicazioni dell’anno scorso dovute agli infortuni. Fisicamente mi sento molto meglio ed è stato molto positivo poter partecipare ai test prestagionali a Buriram per poter preparare anche la gara al meglio. Iniziamo l’anno con tanta voglia di fare bene: la moto è migliorata e anch’io. Ci sono quindi tutte le condizioni per vivere una grande stagione.