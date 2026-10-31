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Martin rinuncia al Gp di Sepang "Ci ho provato, ma era un rischio"

Finisce in anticipo il weekend malese per lo spagnolo

31 Ott 2026 - 10:08
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Termina il GP Sepang per Jorge Martin. Lo spagnolo, che aveva provato a stringere i denti dopo la frattura del radio rimediata la scorsa settimana in Australia, ha dato forfait dopo le FP2. "Jorge Martin non prenderà parte al resto del GP della Malesia per proseguire il recupero dall'infortunio", il comunicato Aprilia.

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Jorge Martin ha spiegato la sua decisione su Sky Sport: "Ci ho provato, ho dato tutto. Ho aspettato oggi per prendere una decisione ma non ero efficace nella guida. Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Ho preferito riposare, guadagno un giorno di recupero per il Qatar. Il Mondiale ovviamente si allontana, ora non ci penso sinceramente. Sicuramente ci proverò fino alla fine".

LE DICHIARAZIONI DI MARQUEZ
"All'inizio sono partito molto bene ma Ogura è stato molto aggressivo sin da subito però ognuno fa la sua gara, è normale. Ho cercato il feeling e sapevo che la fine della gara nella Sprint era il mio punto forte. Poi quando ho visto la pioggia l'ultima cosa che volevo fare era essere primo. C'era molto rischio e c'era molto da perdere e molto poco da guadagnare". Ai microfoni di Sky Marc Marquez fa il punto sulla sua gara spiegando che la priorità era evitare una caduta nella sprint a Sepang chiusa al secondo posto. "La pioggia è un mio punto forte? Sì, però tutte le volte che nella mia carriera ho iniziato una gara sull'asciutto e l'ho finita sul bagnato sono caduto in gara - ricorda lo spagnolo della Ducati ufficiale - Mentre ero in gara mi ricordavo di Aragon 2014 o di Jerez quest'anno e non volevo sbagliare. Mi sono detto che oggi non potevo sbagliare, anche se fossi finito terzo o quarto. C'era davvero molto da perdere, anche perché con una caduta avresti anche il rischio di farti male e c'è comunque poco da guadagnare in una Sprint. Il duello con Ogura? Se non attacchi tu ti attaccano gli altri e alla fine ognuno fa la sua gara. Ogura oggi era aggressivo già dall'inizio e mi sono dovuto difendere perché vedevo che lui aveva un buon passo e la velocità per essere almeno secondo. Se non avessi attaccato Ogura mi avrebbe attaccato Bezzecchi e quello che volevo fare era finire davanti a Bezzecchi". 

LE DICHIARAZIONI DI BEZZECCHI
"Ho fatto qualche errore all'inizio, ho sofferto con le gomme nei primi tre giri e ho perso contatto. Poi ho cercato di recuperare. I primi due erano più vicini e poi è stato bello. Quanto ci credo al titolo? Ci credo, se non ci credessi sarebbe inutile venire alla gare, so che è difficile con un Marquez e un Martin così anche se Jorge non c'era. Non sarà semplice, mi sono preso parecchi rischi, bastava poco che Marquez vincesse anche la sprint, forse quegli errori non dovevo farli. Alla fine è stata comunque una bella giornata". Così a Sky Sport Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprilia, terzo nel gara sprint del Gp della Malesia.

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