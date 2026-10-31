Clemente Russo, il ritorno di Tatanka su Mediaset: “Ne parlano anche mamme e vecchiette”

Una scelta che sta facendo parlare ben oltre il mondo della boxe. “Ne stanno parlando anche le vecchiette, ne stanno parlando anche le mamme. Perché? Perché quando ci sono la notizia arriva”, racconta Russo da vero showman qual è, che non nasconde le motivazioni del suo ritorno: “Questa è la mia occasione per dimostrare al mondo che ci sono ancora”. Dall'altra parte del ring ci sarà un avversario di 29 anni, imbattuto e con 15 vittorie da professionista. Momo, arrivato in Italia da bambino e cresciuto a Monza, non ha alcuna intenzione di fare da comparsa: “Il match, se dovrò chiuderlo, spero di chiuderlo all'inizio” avverte e Russo risponde subito con sorriso beffardo: “Uno o due round al massimo, confermi”