Clemente Russo, il ritorno di Tatanka su Mediaset: “Ne parlano anche mamme e vecchiette”

Le foto della presentazione del match di Clemente Russo
© Foto da web
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A Milano presentata TAF 14: il 21 novembre su Italia 1 il due volte argento olimpico debutterà tra i professionisti a 44 anni contro l'imbattuto Elmaghraby
“Quella sera lì se la vedrà dura, molto dura. Ne sono convinto, se no mica lo dico”. Mohamed ‘Momo’ El Maghraby non usa giri di parole. E Clemente Russo? Incassa, sorride e rilancia: “Il ring darà le risposte”. È bastato il primo faccia a faccia per capire che il 21 novembre non sarà una serata come le altre: Clemente Russo – Il ritorno di Tatanka infiammerà la serata di Italia 1 per una notte da leggenda. A 44 anni, il pugile di Marcianise, due volte argento olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012 e due volte campione del mondo dilettanti, ha deciso di rimettersi in gioco. E lo farà con una novità clamorosa: per la prima volta combatterà da professionista durante la The art of fighting 14.
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Una scelta che sta facendo parlare ben oltre il mondo della boxe. “Ne stanno parlando anche le vecchiette, ne stanno parlando anche le mamme. Perché? Perché quando ci sono la notizia arriva”, racconta Russo da vero showman qual è, che non nasconde le motivazioni del suo ritorno: “Questa è la mia occasione per dimostrare al mondo che ci sono ancora”. Dall'altra parte del ring ci sarà un avversario di 29 anni, imbattuto e con 15 vittorie da professionista. Momo, arrivato in Italia da bambino e cresciuto a Monza, non ha alcuna intenzione di fare da comparsa: “Il match, se dovrò chiuderlo, spero di chiuderlo all'inizio” avverte e Russo risponde subito con sorriso beffardo: “Uno o due round al massimo, confermi”
Il confronto si accende anche sul tema della posta in palio. “Io cosa ho da perdere? Quello che ha da perdere è lui. Perché comunque perderà un nome”, provoca Momo. “Io non ho né paura né problema di perdere. Tu pensa al tuo curriculum”, replica Tatanka che, dall’alto degli oltre 270 match da dilettante in carriera, punge l'avversario anche sull’esperienza.
Otto round, limite di peso a 93 chili e una sfida generazionale che promette spettacolo. TAF 14 proporrà anche il titolo EBU Silver dei superpiuma tra Francesco Paparo e Alex De La Rosa e due titoli italiani: Amefiam contro Vincenzo Lizzi per il titolo italiano dei pesi medio massimi e Mantovani contro Magrì con in palio la cintura nazionale dei pesi super welter.
Anche se il centro della scena sarà tutto per Russo-El Maghraby. Appuntamento a sabato 21 novembre: il ritorno di Tatanka, su Italia 1, è già cominciato.