MOTOGP

MotoGP, Acosta vince la Sprint in Malesia davanti a Marquez e Bezzecchi

Martin si ritira per continuare il recupero: il secondo posto avvicina Marc al titolo

31 Ott 2026 - 08:39
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Un super Pedro Acosta vince una divertente gara Sprint di MotoGP in Malesia: lo spagnolo della KTM prende la leadership a tre giri dalla fine e si impone davanti a Marc Marquez (secondo) e Marco Bezzecchi (terzo). Ai piedi del podio Ai Ogura, primo per gran parte di gara prima dell’arrivo di una leggera pioggia, che cambia gran parte dei valori in pista. Si ritira invece Jorge Martin, che lascia la Malesia per proseguire con il suo recupero.

LA GARA
Una Sprint di MotoGP molto divertente in Malesia, con Pedro Acosta che trionfa davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Pronti via e allo start Alex Marquez si prende la leadership, seguito da Acosta, Ogura e Marc Marquez. Il pilota del team Gresini sembra avere il passo per una gara solitaria, ma scivola al secondo giro. Si crea quindi una lotta molto aperta, con Ogura che prova a comandare davanti ad Acosta e Marquez. Poco prima della metà della corsa però arriva un altro colpo di scena: la pioggia si affaccia sul circuito, con alcuni piloti che addirittura rientrano per cambiare gli pneumatici (Mir, Lecuona e Morbidelli). Le condizioni miste favoriscono Acosta, che a tre giri dal termine sorpassa Ogura e si prende la prima posizione, che mantiene poi fino alla bandiera a scacchi. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse va in crisi nel finale, viene sopravanzato anche da Marc Marquez e Marco Bezzecchi e si deve accontentare della quarta posizione. Subito dietro le due Ducati di Di Giannantonio e Bagnaia. Secondo successo in gare Sprint per Acosta in questa stagione, mentre Marc Marquez è sempre più lanciato verso il titolo: +19 punti su Jorge Martin, che decide di ritirarsi dal GP della Malesia per proseguire il suo recupero e ripresentarsi in Qatar con molte più forze. 

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