"Pelato di m..., ti mangio il cuore": Landucci ritrova Spalletti dopo gli insulti del 2023

Aprile 2023, Juventus-Napoli. Bianconeri guidati da Allegri, sempre con il fido Landucci come vice, azzurri condotti da Spalletti verso il titolo tricolore. Titolo che sarebbe stato ancora più vicino dopo quella vittoria nel finale a Torino targata Raspadori. Le tensioni sono altissime e, nel corridoio verso gli spogliatoi dopo la gara vinta dai napoletani, Landucci avrebbe detto a Spalletti: “Pelato di m..., ti mangio il cuore”. Un’ingiuria pesante, finita nelle tre pagine di allegati su Juve-Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino e che è costata cara al vice di Allegri: cinquemila euro di multa e un turno di squalifica.