"Pelato di m..., ti mangio il cuore": Landucci ritrova Spalletti dopo gli insulti del 2023

Aprile 2023, Juventus-Napoli. Bianconeri guidati da Allegri, sempre con il fido Landucci come vice, azzurri condotti da Spalletti verso il titolo tricolore. Titolo che sarebbe stato ancora più vicino dopo quella vittoria nel finale a Torino targata Raspadori. Le tensioni sono altissime e, nel corridoio verso gli spogliatoi dopo la gara vinta dai napoletani, Landucci avrebbe detto a Spalletti: “Pelato di m..., ti mangio il cuore”. Un’ingiuria pesante, finita nelle tre pagine di allegati su Juve-Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino e che è costata cara al vice di Allegri: cinquemila euro di multa e un turno di squalifica.
Per i casi del destino i due si ritrovano l'uno contro l'altro, questa volta a panchine invertite. Landucci è lì perché Allegri si è preso una squalifica di due giornate per le frasi dette nel dopo partita con la Roma, Spalletti è lì ma non si sa per quanto. Una sorta di scontro decisivo tre anni dopo il fattaccio. Il vice di Max spera di continuare a portare bene dopo la vittoria di Monza con lui in panchina, Lucianone deve dare la svolta a una stagione iniziata molto male. Lo scontro tra toscani, insomma, vale molto di più di un contenzioso tra corregionali.