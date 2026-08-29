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FIORENTINA

Fiorentina, pranzo al Viola Park per il centenario: Commisso accoglie Ribery, Rui Costa e le leggende FOTO

Il presidente apre le porte del centro sportivo ad alcuni dei giocatori più rappresentativi della storia dei Viola. Stasera la festa a margine della gara col Frosinone

29 Ago 2026 - 16:43
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Si prospetta una giornata storica in casa Fiorentina. I Viola celebrano il centenario del club e lo fanno riabbracciando alcuni dei giocatori più rappresentativi della propria storia. Vere e proprie leggende che sfileranno allo stadio Franchi a margine della sfida contro il Frosinone (ore 18.30), ma che intanto sono state accolte dal presidente Joseph Commisso per un pranzo speciale al Viola Park.

Nelle foto pubblicate dal club, spiccano Frank Ribery e Rui Costa, in serata sono attesi anche Roberto Baggio e Gabriel Omar Batistuta. Al Viola Park, intanto, l'abbraccio di Commisso per altri big come Luca Toni, Adrian Mutu, Francesco Toldo e tanti altri. 

Dopo il corteo della Curva Fiesole per le strade di Firenze e i principali monumenti della città illuminati di viola, la festa poi proseguirà anche oltre il match contro il Frosinone, con la sfida del 2 settembre allo stadio Franchi tra Fiorentina Legends e una selezione di All Star di anni 90' e 2000, compresi Francesco Totti, Antonio Di Natale e Javier Zanetti. 

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