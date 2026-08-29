Fiorentina, pranzo al Viola Park per il centenario: Commisso accoglie Ribery, Rui Costa e le leggende FOTO

Si prospetta una giornata storica in casa Fiorentina. I Viola celebrano il centenario del club e lo fanno riabbracciando alcuni dei giocatori più rappresentativi della propria storia. Vere e proprie leggende che sfileranno allo stadio Franchi a margine della sfida contro il Frosinone (ore 18.30), ma che intanto sono state accolte dal presidente Joseph Commisso per un pranzo speciale al Viola Park.