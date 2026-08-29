Galatasaray, Leao sbarca a Istanbul: folla di tifosi ad accoglierlo

Sorridente, rilassato, sostanzialmente felice: Rafa Leao è sbarcato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Galatasaray e allo scalo della capitale lo ha accolto una impressionante folla di tifosi, tra cori da stadio e sventolio di sciarpe e vessilli. Leao ha ricambiato innalzando la sciarpa con i colori sociali, giallo-arancio e rosso. Con l'ex milanista, il vicepresidente del club turco Abdullah Kavukcu. Un benvenuto davvero caloroso, a dimostrazione di quanto il club turco punti su Leao chiamato a dimostrare il suo valore, dopo la delusione italiana.