Leao, accoglienza da re in Turchia

Migliaia di tifosi ad attendere l'ex Milan che conquista subito il Gala

29 Ago 2026 - 17:55
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Sorridente, rilassato, sostanzialmente felice: Rafa Leao è sbarcato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con il Galatasaray e allo scalo della capitale lo ha accolto una impressionante folla di tifosi, tra cori da stadio e sventolio di sciarpe e vessilli. Leao ha ricambiato innalzando la sciarpa con i colori sociali, giallo-arancio e rosso. Con l'ex milanista, il vicepresidente del club turco Abdullah Kavukcu. Un benvenuto davvero caloroso, a dimostrazione di quanto il club turco punti su Leao chiamato a dimostrare il suo valore, dopo la delusione italiana. 

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