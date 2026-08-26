MotoGp: Pol Espargaro al posto di Vinales in Ktm-Tech3 anche ad Aragon

"Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol - ha spiegato il team manager della scuderia - Nicolas Goyon - continuerà a correre con noi anche ad Aragon. Maverick potrà così concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro a Silverstone. È un pilota d'esperienza, pronto per scendere in pista anche in questo fine settimana. Per noi è importante che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando e restiamo fiduciosi di poterlo accogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo sulla gara di Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno".