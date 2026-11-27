A Valencia l'ultimo weekend di Marc Marquez
© Ufficio Stampa
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Lo spagnolo è il più veloce nelle sue ultime prequalifiche, ma non ci pensa troppo: "Voglio godermi ogni giro". Bezzecchi: "Buon venerdì, avrei voluto fare altre battaglie con Marc"
Marc Marquez si è voluto prendere la scena anche nelle prequalifiche della MotoGP ad Valencia. Nel giorno dell'annuncio dell'addio, lo spagnolo della Ducati è stato il più veloce sin dal venerdì con l'obiettivo di chiudere la sua strepitosa carriera con una vittoria domenica. In una giornata così, però, è difficile pensare solo alla pista. “La giornata in pista è stata speciale, come del resto lo sarà tutto questo fine settimana. Abbiamo girato forte e mi sono sentito bene in sella alla moto. Questo weekend voglio godermi ogni giro in pista, perché so che saranno gli ultimi in un Gran Premio. Le libere della mattina sono state davvero dure, dopo aver fatto l'annuncio ed aver vissuto le emozioni di tutta la squadra e delle persone che mi circondano. Ma questo è stato il mio modo di annunciarlo, diverso da tutti gli altri, come d'altronde lo è stata la mia carriera. Questo pomeriggio volevo semplicemente vivere la pista e il momento, il risultato non mi interessava. È ultima gara della mia carriera, non voglio mettermi nessuna pressione addosso", ha commentato.
Intanto, però, si inizia a parlare di futuro. "Ho già sentito qualcuno che mi ha chiesto se voglio prendere un team, ma non è un'opzione adesso. Prima voglio finire questo weekend, poi capire cosa fare. Se faccio i test? Non lo so, non ne abbiamo ancora parlato. Voglio anche capire cosa servirà alla Ducati da me, perché alla fine ho sempre chiuso bene con tutti i team. Cosa vorrà Ducati da me? Vorranno farmi fare dei test? Potrei diventare un test rider? Non lo so, devo pensarci. Devo annoiarmi un po' prima. Devo annoiarmi un po' a casa, pensare. Sicuramente quest'inverno mi allenerò con mio fratello, con Maximo (Quiles, ndr), con Diogo Moreira, con tutti, perché mi piace. Poi, onestamente, in futuro mi piacerebbe continuare a fare diverse cose. Alla fine la mia passione sono le due ruote", ha detto a Sky.
MARCO BEZZECCHI
"Il ritiro di Márquez mi ha un po' sorpreso; non me l'aspettavo. Perdiamo un pilota molto forte e un rivale, qualcuno da cui potevamo imparare molto; personalmente, avrei voluto avere un altro anno per competere con lui, crescere e dare vita a grandi battaglie. Per il resto, è stato un buon venerdì, anche se c'è ancora del lavoro da fare per cercare di migliorare".
AI OGURA
"Sono molto soddisfatto della giornata di oggi. Entrare nella top 10 il venerdì era il nostro obiettivo principale e ci siamo riusciti. Lavoreremo ancora più duramente in vista di domani, perché ci sono ancora tre o quattro aspetti da sistemare che avrebbero reso le prove decisamente migliori. Stiamo intervenendo per risolvere queste criticità e, se ci riusciremo, credo che domani potremo essere competitivi. Quindi, per la Sprint dovrebbe andare tutto bene; in ogni caso, sono contento di come è andata oggi. Per quanto riguarda l’annuncio di Marc, sono rimasto completamente sorpreso. Provo sentimenti contrastanti: da un lato sono davvero felice per lui, dall’altro c’è un po’ di tristezza. Vorrei ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il nostro sport e per noi piloti. È stato un esempio per tantissimi piloti".
PEDRO ACOSTA
"Cosa ho detto a Marc Marquez? Quello che ho detto deve rimanere tra noi, niente di strano. Io ho preso la mia decisione di andare di là con un team pronto per lottare per il mondiale. Mi sarebbe piaciuto essere compagno di Marc ma lui è il più alto dello sport, vincere 10 mondiali non è poca roba. Lui è nella posizione di poter dire e fare quello che vuole, se ha fatto quella decisione lì, lo capisco al 100%. Cambia qualcosa per me anno prossimo? Non lo so, non sono ancora arrivato di là, vediamo. Valencia? Non male, l'Aprilia è veramente veloce, anche Marc è andato veramente forte e tutto è molto vicino. Domani sarà una qualifica molto importante anche per domenica".
ALEX MARQUEZ
“In generale, caduta a parte, è stata una giornata positiva. Purtroppo da ieri ho qualche línea di febbre che ha complicato le mie sessioni e adesso sono praticamente senza voce. Abbiamo lavorato bene, vogliamo chiudere in bellezza, ma chiaramente ho bisogno di recuperare un po’ di condizione fisica per poter essere competitivo. La Q2 era l’obiettivo, e ci siamo riusciti”.
JORGE MARTIN
"Da un lato mi aspettavo il ritiro di Marc, ma dall'altro non credevo fosse possibile. Per me è stato un onore lottare contro uno dei migliori atleti al mondo, non solo in MotoGP, ma nella storia. Per quanto riguarda la mia giornata, oggi è stato un venerdì tipico: ho fatto un po' fatica all'inizio, ma ho conquistato l'accesso alla Q2, che era il nostro obiettivo. Ora continueremo a lavorare per migliorare".
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