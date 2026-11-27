Marc Marquez si è voluto prendere la scena anche nelle prequalifiche della MotoGP ad Valencia. Nel giorno dell'annuncio dell'addio, lo spagnolo della Ducati è stato il più veloce sin dal venerdì con l'obiettivo di chiudere la sua strepitosa carriera con una vittoria domenica. In una giornata così, però, è difficile pensare solo alla pista. “La giornata in pista è stata speciale, come del resto lo sarà tutto questo fine settimana. Abbiamo girato forte e mi sono sentito bene in sella alla moto. Questo weekend voglio godermi ogni giro in pista, perché so che saranno gli ultimi in un Gran Premio. Le libere della mattina sono state davvero dure, dopo aver fatto l'annuncio ed aver vissuto le emozioni di tutta la squadra e delle persone che mi circondano. Ma questo è stato il mio modo di annunciarlo, diverso da tutti gli altri, come d'altronde lo è stata la mia carriera. Questo pomeriggio volevo semplicemente vivere la pista e il momento, il risultato non mi interessava. È ultima gara della mia carriera, non voglio mettermi nessuna pressione addosso", ha commentato.