Mercedes imprendibili anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar. Come nella prima sessione, è stato Kimi Antonelli a fare la differenza, siglando il miglior tempo di giornata in un minuto, 23 secondi e 77 millesimi. Battuto dal campione del mondo di poco più di mezzo secondo nelle FP1, George Russell ha ridotto le distanze, chiudendo il venerdì di Losail a 127 millesimi da AKA che però ha nuovamente allungato il passo nei confronti del compagno nel finale del turno, dedicato alla simulazione del passo-gara. Mercedes (nel senso della power unit tedesca) anche sulla seconda fila virtuale grazie al terzo tempo di Lando Norris e al quarto di Oscar Piastri, staccati rispettivamente di 445 e di 472 millesimi dalla vetta. Il gioco delle coppie prosegue con il quinto e il sesto tempo delle due Red Bull di Max Verstappen (+0.499) e di Isack Hadjat, a sette soli millesimi dal suo capitano e poi ancora con le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, entrambi però ad oltre un secondo da Antonelli: uno e 22 millesimi per il monegasco, uno e 139 per sir Lewis. Sessione parzialmente compromessa dalle conseguenze di un testacoda nella ghiaia ad inizio turno per Leclerc, costretto a restare per una ventina di minuti inattivo ai box mentre i meccanici controllavano il fondo vettura della SF-26 numero sedici.