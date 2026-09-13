Ciclismo: Raccani vince primo Tour of Armenia, ultima tappa a Gazzoli

Gran finale a Erevan per la prima edizione del Tour of Armenia. A trionfare nella classifica generale della nuova corsa dell'UCI Europe Tour è stato Simone Raccani (Team Ukyo), mentre Michele Gazzoli (Solution Tech Nippo Rali) si è aggiudicato il successo di tappa allo sprint nella centralissima Piazza della Repubblica della capitale. Al termine delle premiazioni, Luca Guercilena (Chief Operating Officer & Cycling Director Rcs Sports & Events) ha consegnato al Primo Ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan la maglia rosa del Giro d'Italia per sancire il gemellaggio grazie al ciclismo delle due corse e dei due Paesi.