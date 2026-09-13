Motori: Ugochukwu primo americano a vincere Mondiale di Formula 3

Ugo Ugochukwu si è classificato secondo nel Gran Premio di Spagna, diventando così il primo pilota statunitense a vincere il titolo di Formula 3. Ugochukwu ha tagliato il traguardo alle spalle di Tuukka Taponen, primo pilota finlandese a vincere una gara di F3. Il risultato ottenuto nell'ultima gara della stagione, disputata sul nuovo circuito di Madrid, è bastato a Ugochukwu per conquistare il titolo ai danni del britannico Freddie Slater, giunto ottavo domenica. I due piloti si erano presentati all'ultima gara a pari punti.