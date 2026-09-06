Pattinaggio: Isu revoca status atleta neutrale alla russa Valieva

L'Unione internazionale di pattinaggio (Isu) ha revocato lo status di atleta neutrale alla russa Kamila Valieva. Lo riferisce all'Associated Presse una persona a conoscenza della situazione. La fonte ha ricordato che inizialmente lo status di atleta neutrale era stato concesso a Valieva per quest'anno sulla base di una nuova regola dell'Isu, secondo cui si suppone che i pattinatori provenienti da Russia e Bielorussia siano "presumibilmente idonei a meno che non rientrino nei criteri di squalifica". La revoca - ha aggiunto la fonte - è arrivata per i timori legati a una possibile violazione dei criteri che impediscono agli atleti di ottenere tale status se in passato hanno sostenuto la guerra della Russia in Ucraina. Lo status è stato revocato anche al pattinatore russo Mark Kondratiuk, compagno di squadra di Valieva alle Olimpiadi del 2022, ha concluso la fonte. Entrambi hanno presentato ricorso su cui l'Isu dovrebbe pronunciarsi entro la metà della prossima settimana. Se la revoca venisse confermata i due atleti potrebbero rivolgersi al Tas.