Tensione dopo Roma-Atalanta: lite tra Luca Percassi e Tony D'Amico, volano parole grosse

Diversi testimoni hanno infatti assistito una lite tra Luca Percassi, amministratore delegato della Dea e vicepresidente della Lega Serie A, e Tony D'Amico, attuale ds romanista ma che fino alla scorsa stagione ricopriva lo stesso ruolo in nerazzurro. Tra i due sono volate parole grosse, soprattutto da parte di Percassi, mentre D'Amico, incredulo, si è diretto verso l'uscita senza replicare ma sarebbe stato seguito dal dirigente atalantino sino ai parcheggi vicino all'ingresso della tribuna Monte Mario, tanto che è servito l'intervento della sicurezza per tranquillizzare tutti.