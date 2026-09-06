Tensione dopo Roma-Atalanta: lite tra Luca Percassi e Tony D'Amico, volano parole grosse

Luca Percassi e Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta © ansa
Tensione in campo, vedi le proteste bergamasche per l'espulsione di Gaetano, ma non solo: il 2-1 in rimonta della Roma nei minuti finali contro l'Atalanta ha lasciato strascichi anche nel post-partita, nella zona dei pullman.
Diversi testimoni hanno infatti assistito una lite tra Luca Percassi, amministratore delegato della Dea e vicepresidente della Lega Serie A, e Tony D'Amico, attuale ds romanista ma che fino alla scorsa stagione ricopriva lo stesso ruolo in nerazzurro. Tra i due sono volate parole grosse, soprattutto da parte di Percassi, mentre D'Amico, incredulo, si è diretto verso l'uscita senza replicare ma sarebbe stato seguito dal dirigente atalantino sino ai parcheggi vicino all'ingresso della tribuna Monte Mario, tanto che è servito l'intervento della sicurezza per tranquillizzare tutti.
Probabilmente alla base dell'episodio anche un rapporto mai decollato tra i due visto che il divorzio di D'Amico dall'Atalanta era avvenuto in maniera travagliata: non è un caso che la Dea aveva bloccato a lungo il suo passaggio alla Roma, nonostante avesse già individuato in Giuntoli il suo sostituto.