roma-atalanta

Tensione dopo Roma-Atalanta: lite tra Luca Percassi e Tony D'Amico, volano parole grosse

Post-partita infuocato all'Olimpico dopo Roma-Atalanta: lite tra Luca Percassi e il ds giallorosso Tony D'Amico. La ricostruzione

06 Set 2026 - 11:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Luca Percassi e Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta © ansa

Luca Percassi e Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta © ansa

Tensione in campo, vedi le proteste bergamasche per l'espulsione di Gaetano, ma non solo: il 2-1 in rimonta della Roma nei minuti finali contro l'Atalanta ha lasciato strascichi anche nel post-partita, nella zona dei pullman.

Diversi testimoni hanno infatti assistito una lite tra Luca Percassi, amministratore delegato della Dea e vicepresidente della Lega Serie A, e Tony D'Amico, attuale ds romanista ma che fino alla scorsa stagione ricopriva lo stesso ruolo in nerazzurro. Tra i due sono volate parole grosse, soprattutto da parte di Percassi, mentre D'Amico, incredulo, si è diretto verso l'uscita senza replicare ma sarebbe stato seguito dal dirigente atalantino sino ai parcheggi vicino all'ingresso della tribuna Monte Mario, tanto che è servito l'intervento della sicurezza per tranquillizzare tutti.

Probabilmente alla base dell'episodio anche un rapporto mai decollato tra i due visto che il divorzio di D'Amico dall'Atalanta era avvenuto in maniera travagliata: non è un caso che la Dea aveva bloccato a lungo il suo passaggio alla Roma, nonostante avesse già individuato in Giuntoli il suo sostituto.

roma atalanta
luca percassi
d'amico
lite

Ultimi video

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

03:08
DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

01:41
MCH NEC-FEYENOORD MCH

Che rissa in Nec-Feyenoord!

01:02
DICH SPALLETTI SU CHIVU PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Chivu? Mi piacciono le persone sincere. Importante ridurre il gap"

01:56
DICH SPALLETTI SU ROSA JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "La rosa è cresciuta, ma non è amplissima. Ci mancano giocatori importanti"

01:35
DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

00:48
DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

03:34
DICH CUESTA PRE MONZA PER SITO 5/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"

01:47
DICH TEDESCO PRE SASSUOLO PER SITO 5/9 DICH

Bologna, Tedesco chiede la svolta: "Il gioco c'è ma ora serve concretezza"

02:22
DICH AMORIM SU CHIVU E OBIETTIVI PER SITO 5/9 DICH

Amorim vs Chivu, è già derby: "Non abbiamo bisogno di stimoli o provocazioni, vogliamo tornare a vincere"

01:05
DICH AMORIM SU CALENDARIO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il calendario: "4 partite in 10 giorni, mai visto in Premier League"

00:29
DICH AMORIM SU CHIVU PER SITO 5/9 DICH

Amorim e la risposta a Chivu: "Juve-Milan non da Scudetto? Penso solo a lavorare…"

01:37
DICH AMORIM SU VOTO 10 AL MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il voto al mercato: "Per me è 10. I miei giocatori sono i migliori al mondo"

02:02
DICH AMORIM SU CARDINALE E MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim: "Cardinale qui? Non mi sorprende… siamo tutti allineati e compatti"

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

I più visti di Atalanta

Sarri: "Questa Roma può giocarsi lo scudetto, noi distanti. Espulsione Gaetano? Errore palese"

Sarri sfida Gasp: "Scontro di filosofie. Il loro progetto avanti, nostra crescita rallentata da calendario"

Luca Percassi e Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta

Non c'eravamo mai amati: tensione Percassi-D'Amico, volano parole grosse

Le foto di Roma-Atalanta

I tifosi del Milan a Gasp: "Non vinci un c...". Lui tira un panino

Gasperini: "Champions obiettivo massimo, Lookman super"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:30
Lecce, Di Francesco: :"Importante avere il giusto approccio a Cagliari"
14:23
Udinese, Runjaic: "Lazio cercherà di vincere, serve grande prestazione"
14:08
MLS, Messi si consola con un assist dopo addio a nazionale argentina
13:26
Palermo, Filippo Inzaghi: "Temo la Sampdoria, dobbiamo dare continuità ai risultati"
12:20
Inter-Napoli, c'era fallo di mano di Lobotka? Le moviole