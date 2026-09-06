F1: da Sinner a Elkann aspettando Tomba, è parata di vip a Monza

Dal numero uno del tennis, Jannik Sinner all'olimpionica dello sci Federica Brignone, che ieri ha consegnato il ruotino della pole position a Pierre Gasly; dal numero uno di Exor, John Elkann, al chief executive officer di Ferrari, Benedetto Vigna. È già parata di vip a Monza, a poche ora dal Gran Premio d'Italia. Ci sono poi tra i tantissimi ospiti eccellenti Marco Bezzecchi e Ghali, Matteo Berrettini, Alessandro Borghese e Giorgio Chiellini mentre Alberto Tomba e Valentino Rossi sono attesi nel box dell'amico Kimi Antonelli. E' arrivato al circuito anche il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che prima della gara girerà sul circuito con la F2002 di Michael Schumacher.