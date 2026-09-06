Napoli, Hojlund solo contro tutti: come è cambiato il modo di stare in campo del centravanti di Allegri

Hojlund contro tutti. Potrebbe essere il titolo di un vecchio film e invece è una situazione che si è verificata varie volte nel Napoli in questo inizio di stagione. Il danese deve cantare e portare la croce, deve essere l'assistman di sé stesso in un certo senso. Eppure, lui e Lobotka sembrano essere i due giocatori insostituibili della squadra (mettiamoci anche Rrahmani fino a quando non avrà accanto un titolare vero che lo rassicuri), lo dimostra il fatto che dopo la loro uscita nella sfida di San Siro la squadra azzurra si è fatta rimontare e superare. Quando era in campo il centravanti, spesso sono state create notevoli difficoltà alla collaudata difesa interista, con alcuni salvataggi all'ultimo respiro.