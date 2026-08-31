IL COMMENTO

Fuori i secondi: Marquez sfida Martin, Bezzecchi ne può approfittare?

La tredicesima tappa del Mondiale ha lanciato una volata-titolo che si preannuncia tiratissima e tesissima

di Stefano Gatti
31 Ago 2026 - 11:23
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E adesso che ha fiutato la preda, chi lo ferma più? In modalità Cannibale come spesso avviene, ad Aragon Marc Marquez ha fatto un solo boccone di Ai Ogura (peraltro assente) e di Marco Bezzecchi, scavalcando entrambi nella classifica generale e mettendosi nella scia (o quasi) di Jorge Martin che ora guida il gruppo con 256 punti contro i 237 di Marc. Diciannove lunghezze che a nove gare dal traguardo finale valenciano sono poco o nulla. Come dire che sul Motorland spagnolo il Mondiale ha azzerato i conti e che dalla prossima tappa - il secondo weekend di settembre a Misano Adriatico - si inizia a fare sul serio. Perché ora sì che tutte le forze in campo hanno chiuso i conti con chirurghi e fisioterapisti. Tutti tranne forse Bezzecchi che in Spagna ha corso in difesa ma in modo particolarmente redditizio, salendo due volte sul podio. E se fosse proprio Marco a raccogliere i cocci del confronto tra Jorge e Marc? Di meno, rispetto ai suoi rivali spagnoli, il romagnolo ha solo la dimestichezza con la fase più calda della corsa al titolo ma non lo vediamo come un ostacolo insormontabile: non lo può essere, a questi livelli. In più, a Misano il nostro (che "dista" da Marquez cinque soli punti e ventiquattro dal compagno di squadra) avrà sicuramente una marcia in più e viene da pronosticarlo ancora di più nel vivo della sfida.

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Tra due domeniche in Italia ci aspettiamo un fine settimana di svolta. Il dilemma è tutt'altro che inedito ma di stretta attualità: Aprilia ha bisogno di fare una scelta tra i suoi due cavalli per mettersi al riparo dal tornado-Marquez? E quanta... propensione potrà mai avere Francesco Bagnaia di rubare punti al suo prossimo team (sempre che ne abbia l'opportunità) per dare una mano al suo attuale compagno di squadra spagnolo che punta dritto verso il decimo titolo, per scrollarsi di dosso la compagnia di Valentino Rossi? In questo senso, quale può essere il ruolo dei team clienti Ducati e Aprilia, in un paio di casi (Fabio Di Giannantonio e il già citato Ogura, entrambi sopra 200 punti) ancora pienamente in lizza per il titolo? Tocca attendere Misano per iniziare a schiarirsi le idee, di sicuro sta per iniziare la stagione del "vale tutto". Non ne vedevamo l'ora.

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