Golf: Hpt, in Spagna si assegnano le 'carte' per il Dp World Tour 2027

Lorenzo Scalise e Matteo Cristoni sono i due azzurri che partecipano al Grand Final dell'HotelPlanner Tour dove si assegneranno le 15 'carte' piene (categoria 15) per il DP World Tour 2027 e altre con meno possibilità di gioco, ma altrettanto ambite. Con il torneo in programma dal 29 ottobre al 1° novembre sul percorso del Club de Golf Alcanada, a Port d'Alcúdia nell'isola spagnola di Mallorca, si conclude la stagione dopo 27 eventi che hanno toccato 20 nazioni e tre continenti. In gara i migliori 45 della Road to Mallorca (ordine di merito) che hanno tutti la chance di poter fare il salto di tour. Infatti sono disponibili 4.000 punti per il ranking con 640 per il primo e 440 per il secondo che possono fare la differenza considerato che tra il 45° in graduatoria, lo statunitense Alex Goff e il 15°, l'inglese Matthew Southgate, l'ultimo che in questo momento sarebbe promosso, vi sono solo 243 punti di differenza.