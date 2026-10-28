Argentina, grave lutto per il ct Scaloni: è morta la madre

28 Ott 2026 - 15:24
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 Nono posto: Lionel Scaloni (Argentina), 2,3 milioni annui © Getty Images

 Nono posto: Lionel Scaloni (Argentina), 2,3 milioni annui © Getty Images

Grave lutto per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina. La madre dell'ex difensore, Eulalia Marzetti, è morta martedì sera all'età di 74 anni. Da tempo combatteva contro una malattia ed è deceduta nella sua casa di Pujato, nella provincia di Santa Fe, dove viveva con il marito Ángel. 

La federcalcio argentina ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali social: "L'AFA, con il suo presidente Claudio Tapia, porge le sue condoglianze all'allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti - si legge -. Un abbraccio fraterno da parte di tutti gli argentini a Gringo e ai suoi cari in questo momento difficile. Forza!".

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