Argentina, grave lutto per il ct Scaloni: è morta la madre

La federcalcio argentina ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali social: "L'AFA, con il suo presidente Claudio Tapia, porge le sue condoglianze all'allenatore Lionel Scaloni e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della madre, Eulalia Marzetti - si legge -. Un abbraccio fraterno da parte di tutti gli argentini a Gringo e ai suoi cari in questo momento difficile. Forza!".