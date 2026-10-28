Mondiali U15, l'Italia batte il Perù ai rigori e vola agli ottavi

28 Ott 2026 - 15:23
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Grande prova di carattere della Nazionale Under 15, che si impone sul Campo 3A dell'Hovsan Competition Complex di Baku per 4-3 ai tiri di rigore sul Perù - anagraficamente più grande di un anno -, dopo che i due tempi regolamentari da 20 minuti ciascuno si erano chiusi sul risultato di 1-1, nei sedicesimi di finale del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian. L'Italia subisce il vantaggio avversario, firmato al 6' dall'ala dell'Universitario Jean Franco Trujillo, prima di pareggiare i conti grazie al rigore procurato e realizzato dal centravanti del Parma, Manuel Ferraro, all'11'. Nella ripresa, dopo un penalty concesso dal direttore di gara per un fallo di Cristian D'Eletto, difensore della Roma, ai danni di Dyland Yair Valiente Rivera, centrocampista del Club Alianza Lima, neutralizzato da Leonardo Brigante, portiere del Torino, a Dayro Sebastián Maldonado Ramírez, difensore del Club Sporting Cristal, al 38', i peruviani rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Flavio Alessandro Collantes Hurtado, terzino dell'Universitario, al 40'+2. Ai tiri di rigore, durante i quali il numero 1 azzurro ipnotizza prima Austin Vilela poi nuovamente Maldonado, che stavolta colpisce il palo, i ragazzi di Enrico Battisti, nonostante l'errore di Mario Tambaro, si impongono grazie alla trasformazione finale dagli undici metri di Thomas Musella, centrocampista del Parma. 

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