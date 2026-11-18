I due tennisti si sono dunque soffermati anche sul terzo match del girone che li vedrà protagonisti venerdì 20 novembre contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, dato che potrebbe essere la loro ultima uscita ufficiale in qualità di coppia: “Posso dire che sono stati speciali tutti i tornei che abbiamo vinto, ed in particolare Roma e Miami, perché sono cose che porteremo sempre con noi”, ha raccontato Bolelli. “Le emozioni vissute contano più di vittorie e sconfitte - ha asserito Vavassori -. Contano tantissimo anche tutte le persone che si sono avvicinate a noi: è stata una bellissima cavalcata di tre anni. Quando abbiamo cominciato, nessuno avrebbe pensato che avremmo giocato per tre volte di seguito le Nitto Atp Finals”.