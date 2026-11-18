Atp Finals 2026, ancora un ko per Bolelli e Vavassori: Harrison-Skupski trionfano in due set
© Getty Images
© Getty Images
Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno parlato in zona mista all'Inalpi Arena di Torino al termine del secondo incontro di round robin del Gruppo Mark Woodforde. I doppisti azzurri hanno perso con lo score di 6-3 6-4 contro lo statunitense Christian Harrison ed il britannico Neal Skupski, incappando in un'altra sconfitta dopo quella rimediata al debutto contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos e vedendo ridotte ormai al lumicino le speranze di qualificazione per le semifinali delle Nitto Atp Finals 2026, già raggiunte nell'edizione dello scorso anno.
“Loro hanno fatto un match molto solido, ci hanno concesso poco, soprattutto in risposta: appena mettevamo una seconda erano molto aggressivi. Quindi peccato per il risultato. Chiaramente speravamo andasse in un’altra maniera, però venerdì scenderemo in campo comunque per vincere l’ultima partita”, ha detto Bolelli. “Quando si prende break nella maniera in cui è successo, è sempre difficile indoor, e perdere il primo set in quel modo ci ha tagliato un po’ le gambe”, ha aggiunto Vavassori. “Non siamo riusciti tanto a prendere lo scambio. C’è un po’ di amaro in bocca, speravamo in un altro epilogo in questa seconda partita, però cercheremo di onorare al meglio il pubblico di casa. Nell’ultima partita cercheremo di creare una bella atmosfera e di goderci queste emozioni”.
I due tennisti si sono dunque soffermati anche sul terzo match del girone che li vedrà protagonisti venerdì 20 novembre contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, dato che potrebbe essere la loro ultima uscita ufficiale in qualità di coppia: “Posso dire che sono stati speciali tutti i tornei che abbiamo vinto, ed in particolare Roma e Miami, perché sono cose che porteremo sempre con noi”, ha raccontato Bolelli. “Le emozioni vissute contano più di vittorie e sconfitte - ha asserito Vavassori -. Contano tantissimo anche tutte le persone che si sono avvicinate a noi: è stata una bellissima cavalcata di tre anni. Quando abbiamo cominciato, nessuno avrebbe pensato che avremmo giocato per tre volte di seguito le Nitto Atp Finals”.
© Getty Images
© Getty Images