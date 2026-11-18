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Nel secondo mach delle Nitto Atp Finals, lo spagnolo ha liquidato in due rapidi set Daniil Medvedev, nonostante un piccolo problema fisico rimediato nel corso del secondo set.
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Nel secondo match giocato alle Nitto Atp Finals, Carlos Alcaraz ha sconfitto senza particolari grattacapi Daniil Medvedev. Non fosse per un problema fisico emerso nelle fasi iniziali del secondo set, sarebbe una giornata da incorniciare. Lo spagnolo, infatti, si è imposto 6-2 6-4 in 1 ora e 11 minuti, ma ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista e di una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Nell'intervista rilasciata subito dopo la partita, il murciano non si è sbilanciato né in positivo, né in negativo: "Un piccolo problema fisico, ma sono comunque riuscito a giocare un buon tennis".
Alcaraz ha proseguito spiegando di aver affrontato con cautela la situazione: "Non mi sono spinto al mio limite fisico, ho provato a giocare in modo rilassato. Faremo un controllo con il mio team e vedremo". L'augurio è che lo spagnolo non abbia rimediato nulla di grave e possa scendere regolarmente in campo già venerdì, quando affronterà Flavio Cobolli nell'ultimo match del "Gruppo Lendl".
Il classe 2003, che ha offerto un'altra prestazione sopraffina dopo la sconfitta inflitta a Frances Tiafoe (6-2 6-2), ha poi risposto a una domanda sui big server e su come affrontarli. Lo spagnolo ha detto: "I big server vivono sui punti gratuiti del servizio, io mi fido dei miei movimenti e del mio corpo. Quando non ottengono punti facili al servizio, diventano stressati e giocare da fondocampo li mette in difficoltà". L'attuale numero 3 del mondo ha aggiunto, semplificando estremamente il concetto: "Io mi concentro solo sul mettere la pallina in campo e allungare gli scambi, per portare la partita verso il mio stile di gioco".
Successivamente, durante la conferenza stampa, Alcaraz ha approfondito il suo punto di vista sugli infortuni. Rifacendosi al suo recente problema al polso, che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi, lo spagnolo ha ammesso: "Gli infortuni ti fanno realizzare ciò che è davvero importante e non si tratta delle vittorie e dei tornei, ma della semplice possibilità di giocare a tennis".
Lezione che "Carlitos" sta provando a mettere in pratica ogniqualvolta scenda in campo, come ha spiegato lui stesso: "Da quando l'ho realizzato, la maggior parte delle volte non mi sento stressato su un campo da tennis. Mi aiuta ad affrontare i problemi in modo diverso e con più calma".
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"Per battere Carlos bisogna giocare in modo perfetto, io non l'ho fatto e ho perso", così Daniil Medvedev durante la conferenza stampa successiva alla partita. Il russo ha commentato la trama tattica del match, improntata alla potenza, giustificando così le proprie scelte: "Bisogna provare a togliergli il tempo, altrimenti fa ciò che vuole perché ha troppe soluzioni. Per questo bisogna tirare forte contro di lui".
L'ex numero 1 del mondo ha indicato il servizio come aspetto più critico della propria performance: "Avrei dovuto servire un po' meglio". Successivamente ha spiegato cosa, nello specifico, non ha funzionato: "Un insieme di fattori, ci sono situazioni in cui ho effettivamente pensato un po' troppo. Idealmente bisognerebbe tirare il proprio miglior colpo, indipendentemente da chi c'è davanti, ma la realtà è ben diversa".
Infine, il russo ha detto la sua sulle criticate condizioni del campo centrale della Inalpi Arena, definito da molti troppo veloce: "Più sono diverse le condizioni dei campi, meglio è, però i campi indoor devono essere veloci".