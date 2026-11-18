Nel secondo match giocato alle Nitto Atp Finals, Carlos Alcaraz ha sconfitto senza particolari grattacapi Daniil Medvedev. Non fosse per un problema fisico emerso nelle fasi iniziali del secondo set, sarebbe una giornata da incorniciare. Lo spagnolo, infatti, si è imposto 6-2 6-4 in 1 ora e 11 minuti, ma ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista e di una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Nell'intervista rilasciata subito dopo la partita, il murciano non si è sbilanciato né in positivo, né in negativo: "Un piccolo problema fisico, ma sono comunque riuscito a giocare un buon tennis".