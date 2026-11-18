Virtus, in arrivo Achille Lonati da St. Bonaventure. Manca solo l'ufficialità
In attesa del ritorno in campo di Davide Casarin, infortunatosi nel corso della sfida contro Verona, la società bianconera ha deciso di puntare sul talento cresciuto nell'Olimpia Milano
© St. Bonaventure
Attraverso un post su Instagram, Achille Lonati ha ringraziato e salutato l'Università di St. Bonaventure: "Non è stata una decisione facile, ma penso che tornare in Italia per iniziare la mia carriera professionistica sia lo step giusto per il mio futuro. Sarò sempre grato a tutte le persone che ho incontrato e a i ricordi che mi legano qui". A commentare la scelta del classe 2007 anche coach Mike MacDonald: "Achille ci ha informati della sua decisione di iniziare il suo percorso professionistico tornando a casa in Italia. Ci dispiace perderlo, ma continueremo a supportarlo sia come persone che come giocatore nella prossima fase della sua vita. Siamo contenti di averlo accolto come parte del nostro programma e università e gli auguriamo il meglio".
Lonati in NCAA stava viaggiando a 3.3 punti e 2.3 rimbalzi di media a partita.