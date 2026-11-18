Attraverso un post su Instagram, Achille Lonati ha ringraziato e salutato l'Università di St. Bonaventure: "Non è stata una decisione facile, ma penso che tornare in Italia per iniziare la mia carriera professionistica sia lo step giusto per il mio futuro. Sarò sempre grato a tutte le persone che ho incontrato e a i ricordi che mi legano qui". A commentare la scelta del classe 2007 anche coach Mike MacDonald: "Achille ci ha informati della sua decisione di iniziare il suo percorso professionistico tornando a casa in Italia. Ci dispiace perderlo, ma continueremo a supportarlo sia come persone che come giocatore nella prossima fase della sua vita. Siamo contenti di averlo accolto come parte del nostro programma e università e gli auguriamo il meglio".