L'ultima di Dovizioso, Ducati ringrazia: "Momenti indimenticabili, sei parte della nostra storia"

ULTIMO GP

"Non dimenticheremo mai i grandi momenti vissuti insieme in questi anni, sei stato il pilota di maggior successo in Ducati". Inizia così il messaggio che Ducati ha affidato ai social per salutare Andrea Dovizioso, all'ultima gara col team di Borgo Panigale dopo otto stagioni in sella alla Desmosedici. "Ti auguriamo il meglio, godiamoci l'ultima gara insieme" si legge nel post. Il forlivese, dopo aver ufficializzato l'addio alla scuderia, ha deciso di prendersi un anno sabbatico dalla MotoGP. Getty Images

In Ducati tanti successi e sorrisi per il Dovi, trionfi ricordati e sottolineati dal team: "Secondo nel Mondiale per tre anni consecutivi (2017-2018-2019). Con te 14 vittorie, 14 podi e 6 pole position, sarai per sempre parte della nostra storia".