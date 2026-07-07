Bezzecchi: "Ho bisogno di ritrovarmi". Martin: "Darò il massimo fino alla fine"

“Affrontiamo questo Gran Premio in un buon momento e in più il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il cento per cento. L’obiettivo principale è quello di affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine”.