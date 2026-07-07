Bezzecchi: "Ho bisogno di ritrovarmi". Martin: "Darò il massimo fino alla fine"
L'italiano punta a mettere fine al suo momento-no, lo spagnolo deciso a lasciare l'Aprilia con il titolo in tascadi Stefano Gatti
© Aprilia Racing Press Office
Aprilia Racing torna in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale per il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring in Germania, l’ultimo prima della pausa estiva, nonché il giro di boa del Mondiale (undicesima tappa di ventidue). Reduce dal terzo posto conquistato nella gara lunga ad Assen, Jorge Martin affronta il weekend da leader della classifica iridata, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il feeling con la RS-GP26 che abbandonerà a fine stagione per passare al team Yamaha factory, nel quale farà coppia con il giapponese Ai Ogura. Marco Bezzecchi arriva invece al Sachsenring con la voglia di lasciarsi alle spalle la complicata domenica di fine giugno ad Assen, dove una brutta caduta lo ha costretto al ritiro, e con la determinazione di tornare a lottare per le posizioni di vertice. Il Sachsenring misura 3670 metri ed è noto per le sue curve strette, quasi tutte verso sinistra, che lo rendono uno dei circuiti più guidati e dalla media più bassa del calendario. La percorrenza è antioraria.
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JORGE MARTIN
“Affrontiamo questo Gran Premio in un buon momento e in più il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il cento per cento. L’obiettivo principale è quello di affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine”.
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MARCO BEZZECCHI
“Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po’ dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme”.