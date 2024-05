Jorge Martin avverte la Ducati: "Merito il team ufficiale. Se non dovesse accadere, si chiuderebbe male un cerchio perfetto"

MOTOGP

Il leader del Mondiale ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Catalogna esprimendo le proprie scelte in vista della stagione 2025

© Getty Images Jorge Martin è stato chiaro: il suo futuro deve essere in Ducati e nello specifico nel team ufficiale al fianco di Francesco Bagnaia. Il pilota spagnolo sta disputando una stagione eccellente con il team Pramac tanto da essere al comando del Mondiale di MotoGp, tuttavia l'unica possibilità che vede per il futuro è la "Rossa" di Borgo Panigale. Il centauro iberico lo ha ribadito a chiare lettere alla vigilia del Gran Premio della Catalogna dove proverà ad allungare in classifica.

"La scelta è complicata, sappiamo che Marquez a livello di marketing è potente. Ma, al tempo stesso, so che in un team ufficiale posso diventare ancora piu' forte - ha spiegato Martin in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Le percentuali? Direi Ducati al 95%, 1% alle altre case. Sono tranquillo, come pilota sono felice dove sono, ma ognuno di noi ha l'ambizione di andare in un team ufficiale e penso sia il momento".

Una dichiarazione che sa più di un avvertimento da parte del talento madrileno che, qualora la scelta della Ducati dovesse ricadere sul rivale Marc Marquez o sul rinnovo di Enea Bastianini, porterebbe a una definitiva chiusura con la casa italiana: "Se non dovesse scegliere me per affiancare Bagnaia, significherebbe chiudere male un cerchio che potrebbe essere perfetto. Ma sono tranquillissimo, perche' posso andare dove voglio".