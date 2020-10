Ingegnere positivo: Yamaha a Le Mans senza sei membri dello staff tecnico

ALLARME COVID

Allarme Covid nel team Yamaha di MotoGP. La squadra di Rossi e Vinales, infatti, dovrà fare a meno di sei membri in occasione della gara di Le Mans. Un ingegnere, infatti, del quale non è stata resa nota l'identità, è stato trovato positivo al tampone e con lui sono stati costretti all'isolamento preventivo altre cinque persone (risultate negative) della squadra giapponese.

Tutti si trovavano ad Andorra, dove risiedono durante la stagione agonistica, e qui si sono sottoposti al test. Tra di loro c'è anche il projetc leader della M1, il giapponese Takahiro Sumi. Un problema per la Yamaha, anche se tutti i tecnici lavoreranno regolarmente da remoto e saranno costantemente in contatto con gli uomini presenti in Francia.