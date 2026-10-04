L'ANALISI

In Indonesia l'ultima chiamata per Bezzecchi, altrimenti Aprilia deve pensare ai giochi di squadra

Nel prossimo GP, il riminese dovrà stare davanti a Marquez e Martin, altrimenti il ritardo in classifica rischia di diventare incolmabile e Noale potrebbe chiedergli di aiutare Jorge

di Alberto Gasparri
04 Ott 2026 - 09:58
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Una poltrona per due. Il GP di Motegi ha emesso quella che potrebbe essere una sentenza. Perché Jorge Martin e Marc Marquez, in rigoroso ordine di classifica generale, sembrano avere un passo insostenibile per Marco Bezzecchi. Adesso il distacco dalla vetta dice -49 punti, che, quando al termine della stagione mancano 6 gare, con altrettante Sprint, non sono certo irrecuperabili. Ma serve una svolta importante, perché i due rivali gli stanno davanti regolarmente, tanto che l'ultima vittoria di "Bez" risale a fine maggio al Mugello. Se in Indonesia, nel prosismo weekend, non ci sarà una risposta immediata, allora anche l'Aprilia dovrà iniziare a fare qualche conto.

Perché se è vero che Marquez è di fatto da solo contro tutti, visto che quest'anno le altre Ducati stanno facendo tanta fatica e spesso sono lontane delle posizioni del podio (in Giappone il migliore dopo Marquez è stato Bagnaia, ottavo), lo è altrettanto che a Noale possono contare su una coppia vincente, con in più anche Ai Ogura e Raul Fernandez in grado di inserirsi al vertice.

Insomma, potrebbe arrivare a breve il momento di pensare ai giochi di squadra. Massimo Rivola dovrebbe iniziare, e forse l'ha già fatto, a studiare un piano d'attacco per mettere in difficoltà il campione del mondo in carica. In questo momento, infatti, Marquez sembra essere superiore ai due piloti Aprilia, di poco, ma superiore. E per batterlo, Martin potrebbe avere bisogno di una mano da parte soprattutto di Bezzecchi. Ecco perché il tempo per Marco sta per scadere se non vuole vestire i panni da scudiero dopo aver sognato il titolo.

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