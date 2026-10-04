In Indonesia l'ultima chiamata per Bezzecchi, altrimenti Aprilia deve pensare ai giochi di squadra

Perché se è vero che Marquez è di fatto da solo contro tutti, visto che quest'anno le altre Ducati stanno facendo tanta fatica e spesso sono lontane delle posizioni del podio (in Giappone il migliore dopo Marquez è stato Bagnaia, ottavo), lo è altrettanto che a Noale possono contare su una coppia vincente, con in più anche Ai Ogura e Raul Fernandez in grado di inserirsi al vertice.