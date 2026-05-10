Martinator è tornato, Bezzecchi stringe i denti. Bagnaia, l'ennesima incompiuta

Le Mans è un po' il suo secondo giardino di casa, non per niente l'uno-due vincente Sprint Race-GP sul circuito Bugatti gli era già riuscito nel 2024 e allora lo aveva lanciato verso il titolo della premier class. La storia è destinata a ripetersi? Lui è deciso a crederci. Come dargli torto al capolinea di un weekend senza sbavature, impreziosito dallo scatto felino al semaforo di partenza della gara breve?