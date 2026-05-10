GRAN PREMIO DI FRANCIA

Tripletta Aprilia a Le Mans. Martin la spunta su Bezzecchi e Ogura

Scivolata poco oltre metà distanza per l'autore della pole Bagnaia

di Stefano Gatti
10 Mag 2026 - 16:51
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© af | MotoGp Le Mans 2026
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Tripletta Aprilia a Le Mans. Già vincitore della Sprint Race del sabato, Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi (leader fin dallo spegnimento del semaforo rosso) a tre giri dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Mondiale. Per il madrileno, campione del mondo 2024, si tratta della prima vittoria con Aprilia e della seconda a Le Mans, pista sulla quale Aprilia mette a segno il suo primo successo nella premier class.  Il giapponese Ai Ogura completa con la RS-GP Trackhouse un podio tutto targato Aprilia. Nella classifica generale due vittorie in due giorni permettono a Martin di ingaggiare il compagno di squadra Bezzecchi nella corsa al titolo. I due piloti di Aprilia Racing sono ora separati da un solo punto in classifica generale: 128 a 127 a favore del pilota italiano.

Si ferma ai piedi del podio stesso Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (primo ducatista al traguardo), mentre lo spagnolo di KTM Red Bull Pedro Acosta (superato dallo stesso Di Giannantonio proprio a fine GP) completa la top five. Sesto posto finale per l'idolo di casa Fabio Quartararo con la Yamaha Monster Energy davanti ad Enea Bastianini (KTM Tech3) e a Raul Fernandez che permette ad Aprilia (Trackhouse nel caso dello spagnolo) di portare tutte le sue quattro RS-GP nella top ten dell'ordine d'arrivo, completata in nona e decima posizione da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini con la migliore delle Honda (quella ufficiale).

Finisce con una scivolata alla esse dopo i box al sedicesimo dei ventisette giri in programma la gara di Francesco Bagnaia con l'unica Ducati factory in gara dopo il forfait di Marc Marquez. Scattato in modo imperfetto dalla pole position, il tre volte campione del mondo era in quel momento secondo alle spalle di Bezzecchi e ingaggiato da Acosta. Ko dopo due soli giri di gara per Alex Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche Joan Mir con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM factory.

Nella classifica generale piloti, Di Giannantonio è con 84 punti il primo inseguitore della coppia Aprilia Bezzechi-Martin. Il romano ha un punto di vantaggio su Acosta. Quinta casella del ranking per Ogura che salta il compagno di squadra Fernandez: 67 punti a 62. Marc e Alex Marquez seguono con 57 e 55 punti. Bagnaia è nono a quota 43, Bastianini chiude la top ten con 39 punti.

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