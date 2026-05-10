Tripletta Aprilia a Le Mans. Martin la spunta su Bezzecchi e Ogura

Nella classifica generale piloti, Di Giannantonio è con 84 punti il primo inseguitore della coppia Aprilia Bezzechi-Martin. Il romano ha un punto di vantaggio su Acosta. Quinta casella del ranking per Ogura che salta il compagno di squadra Fernandez: 67 punti a 62. Marc e Alex Marquez seguono con 57 e 55 punti. Bagnaia è nono a quota 43, Bastianini chiude la top ten con 39 punti.