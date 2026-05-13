La proposta

Mondiali 2026, la Fifa prepara la stretta: più severità su trattenute e mischie in area

Tra le ipotesi, quella di assegnare una punizione alla squadra attaccante nel caso in cui un corner venga "vanificato" da un fallo preventivo

13 Mag 2026 - 12:37
videovideo

La Fifa sta valutando un rafforzamento dei poteri arbitrali in vista dei prossimi Mondiali per contrastare le trattenute e le "mischie" in area di rigore, in particolare sulle palle inattive. L'obiettivo è quello di garantire maggiore ordine nelle situazioni più caotiche, con una linea più dura già comunicata agli allenatori delle 48 nazionali partecipanti. Secondo quanto emerso, scrive il quotidiano britannico "The Times", i responsabili arbitrali stanno anche discutendo la possibilità di sanzionare in modo più pesante le squadre che ricorrono a blocchi e trattenute prima dei calci d'angolo o dei calci di punizione.

Tra le ipotesi, anche quella di assegnare una punizione alla squadra attaccante nel caso in cui un corner venga "vanificato" da un fallo preventivo. L'International Football Association Board (IFAB), organo deputato alle modifiche regolamentari, affronterà il tema in una prospettiva di lungo periodo, ma non potrà introdurre cambiamenti prima del torneo. La FIFA, invece, vuole intervenire già in tempo per evitare che la fase finale del Mondiale sia condizionata da episodi controversi. Ai commissari tecnici sono stati forniti chiarimenti sull'interpretazione che gli arbitri dovranno adottare: tolleranza ridotta nei confronti dei blocchi sul portiere e maggiore severità nelle mischie da calcio piazzato. 

Leggi anche

Novità ai prossimi Mondiali: saranno tre le cerimonie di apertura, una per ciascun Paese ospitante

Mondiali 2026: tutti i convocati delle 48 nazionali

1 di 2
© X | Bosnia
© X | Bosnia
© X | Bosnia

© X | Bosnia

© X | Bosnia

Ultimi video

01:17
La Lazio per la sua gente

La Lazio per la sua gente

00:44
È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

00:53
Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

01:00
Finale Coppa Italia, ecco il programma di oggi dell'Inter

Finale Coppa Italia, ecco il programma di oggi dell'Inter

01:22
Juventus, le nuove maglie per la stagione 2026-27

Juventus, le nuove maglie per la stagione 2026-27

01:09
Finale stile Mediaset

Finale stile Mediaset

01:15
Serie B, decise le semi

Serie B, decise le semifinali

02:33
Parole da capitani

Parole da capitani

01:36
Il Totti-pensiero

Il Totti-pensiero

01:33
Il crollo del Napoli

Il crollo del Napoli e i dubbi di Conte

01:32
Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

01:55
Juve, idea Brahim Diaz

Juve, spunta l'idea Brahim Diaz

01:37
Guida, prima finale

Guida, prima finale

01:26
Sarri è super carico

Sarri è super carico

01:46
Candidatura depositata

Figc, Malagò deposita la sua candidatura

01:17
La Lazio per la sua gente

La Lazio per la sua gente

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:43
Coppa Italia, Lazio: Sarri convoca 28 giocatori per la finale con l'Inter
13:00
Arbeloa asseconda Florentino Perez: "Al Real Madrid hanno rubato sette campionati"
12:22
Derby di Roma, il ministro Piantedosi: "Spostamento decisione scontata e ragionevole"
12:17
Milan, rinviato a domani l'inizio del ritiro obbligatorio
12:16
Lucas Torreira aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia