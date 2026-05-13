Mondiali 2026, la Fifa prepara la stretta: più severità su trattenute e mischie in area

La Fifa sta valutando un rafforzamento dei poteri arbitrali in vista dei prossimi Mondiali per contrastare le trattenute e le "mischie" in area di rigore, in particolare sulle palle inattive. L'obiettivo è quello di garantire maggiore ordine nelle situazioni più caotiche, con una linea più dura già comunicata agli allenatori delle 48 nazionali partecipanti. Secondo quanto emerso, scrive il quotidiano britannico "The Times", i responsabili arbitrali stanno anche discutendo la possibilità di sanzionare in modo più pesante le squadre che ricorrono a blocchi e trattenute prima dei calci d'angolo o dei calci di punizione.