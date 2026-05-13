Alcaraz tra Sinner e gli infortuni: "Voglio vincere tutto, ma non sarò schiavo del tennis"

"Ci aiutiamo a vicenda a dare il nostro meglio - spiega Alcaraz parlando del rapporto con Sinner -. Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questi livelli, avere una stretta amicizia è complicato, ma si può fare e io sono assolutamente a favore". Il campione spagnolo evita però paragoni con le grandi rivalità del passato: "Le rivalità sono processi lunghi. La nostra non è ancora paragonabile a quelle storiche del tennis perché abbiamo ancora tanti anni davanti. Speriamo di continuare a giocare uno contro l'altro tante volte, magari in molte finali, dividendoci i tornei più importanti". Alcaraz si sofferma anche sul momento delicato vissuto a causa dell'infortunio al polso e sulle difficoltà nel gestire la pressione del circuito. "Anche noi siamo umani - racconta -. Ci sono giorni buoni e cattivi, a volte ci si sveglia senza voglia di fare nulla ma bisogna comunque presentarsi. In alcuni momenti non mi sono fermato per prendermi una pausa e questo mi ha portato a non giocare bene e a infortunarmi".