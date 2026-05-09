MOTOGP FRANCIA

Spaventosa caduta per Marc Marquez: frattura al piede destro, sarà operato

È successo nell'ultimo giro della Sprint del GP di Francia: si sottoporrà anche a un intervento per rimuovere una vite alla spalla destra

09 Mag 2026 - 16:49
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Grande paura a Le Mans per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nel corso dell'ultimo giro della gara Sprint del GP di Francia di MotoGP mentre si trovava in settima posizione. Highside violento per il pilota spagnolo della Ducati, che, dopo aver corso il grosso rischio di essere schiacciato dalla propria moto - andata distrutta - si è rialzato comunque sulle proprie gambe facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. Marquez è salito dolorante sullo scooter che lo ha portato al suo box e non riusciva ad appoggiare il piede destro, quello che ha urtato più violentemente l'asfalto. Successivamente è stato trasportato al centro medico per effettuare le lastre al piede infortunato: l'esito degli esami parla di frattura al quinto metatarso. Sarà operato. E verrà sottoposto a intervento anche per la rimozione di una vite alla spalla destra. Salterà ovviamente il GP di Francia e quello di Catalogna, in programma nel weekend del 15-17 maggio.

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