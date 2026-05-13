Procura Napoli: "Poliziotti infedeli vendevano dati su calciatori e Vip, 730mila accessi abusivi"

In due anni, sono stati 730mila gli accessi alle banche dati riservate eseguiti da due agenti di Polizia "infedeli", 600mila l'uno e 130mila l'altro, nessuno dei quali giustificato da esigenze di servizio. Lo ha sottolineato, in una conferenza stampa dedicata, il procuratore Nicola Gratteri. Proprio da questo "massivo accesso", ha spiegato il coordinatore della pool cyber-crime della Procura partenopea, Vincenzo Piscitelli, "è partita l'indagine".