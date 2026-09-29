La guerra dei Rossi continua, Graziano a Clara: "Se non è per i soldi perché la battaglia legale?"

Nel 2024 Valentino Rossi aveva ottenuto, tramite i giudici, di diventare amministratore di sostegno del padre ma il tribunale di Pesaro l'anno dopo aveva ribaltato la decisione lasciando al padre la piena capacità di intendere e volere. Il nove volte campione del mondo di motociclismo allora aveva denunciato Ambra Arpino, terza moglie di Graziano, per circonvenzione d'incapace ma sei mesi dopo era arrivata l'archiviazione.