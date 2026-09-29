Germania, dopo le critiche anche gli elogi per Bisseck: "Uno dei pochi positivi"

29 Set 2026 - 10:00
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Yann Bisseck con la Germania © afp

Yann Bisseck con la Germania © afp

Se la Bild aveva speso parole negative per Yann Bisseck dopo la sconfitta della Germania contro la Grecia, ci sono anche voci che vanno in direzione completamente opposta come ciò che scrive Sport1: "Non ha alcun motivo per sentirsi inferiore agli altri compagni di reparto, Tah e Schlotterbeck devono guardarsi le spalle. È uno dei pochi positivi visti contro la Grecia e una vittoria per Klopp. Ciò che abbiamo visto è stato convincente".

Gli ha fatto eco proprio il difensore del Bayern Monaco: "Ha fatto bene, gioca con sicurezza e vince i duelli. Uguale quando gioca con l'Inter, sono molto contento che sia tornato nel nostro gruppo".

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