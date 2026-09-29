Germania, dopo le critiche anche gli elogi per Bisseck: "Uno dei pochi positivi"

Se la Bild aveva speso parole negative per Yann Bisseck dopo la sconfitta della Germania contro la Grecia, ci sono anche voci che vanno in direzione completamente opposta come ciò che scrive Sport1: "Non ha alcun motivo per sentirsi inferiore agli altri compagni di reparto, Tah e Schlotterbeck devono guardarsi le spalle. È uno dei pochi positivi visti contro la Grecia e una vittoria per Klopp. Ciò che abbiamo visto è stato convincente".