Parma, dopo l'addio di Cuesta tocca a Gilardino: intesa di contratto e ritorno imminente

Prima Gilardino dovrà risolvere il contratto col Pisa (ha un accordo sino a fine stagione, era stato esonerato a febbraio 2026) ma le sensazioni sono positive tanto che in casa gialloblù ci si aspetta che già domani l'ex attaccante - 116 partite e 56 con la maglia del Parma tra il 2002 e il 2005 - terrà la sua prima sessione di allenamento al Mutti Training Center.