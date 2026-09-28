Parma, dopo l'addio di Cuesta tocca a Gilardino: intesa di contratto e ritorno imminente

Parma, ecco la terza maglia dedicata ai giovani LE FOTO
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il Parma ha scelto Alberto Gilardino dopo l'addio di Cuesta: trattativa in chiusura fino al 2027 per il grande ex. I dettagli e i tempi del debutto
Dopo l'addio a sorpresa di Carlos Cuesta, il Parma si è subito mosso per trovare un nuovo allenatore. In mattinata ci sono stati altri contatti con Alberto Gilardino, emerso sin da domenica pomeriggio come il principale candidato alla panchina gialloblù. Le parti sono sostanzialmente d'accordo su un contratto sino a giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione ma sul tavolo resta pure la possibilità di firmare direttamente fino al 30 giugno 2028.
Prima Gilardino dovrà risolvere il contratto col Pisa (ha un accordo sino a fine stagione, era stato esonerato a febbraio 2026) ma le sensazioni sono positive tanto che in casa gialloblù ci si aspetta che già domani l'ex attaccante - 116 partite e 56 con la maglia del Parma tra il 2002 e il 2005 - terrà la sua prima sessione di allenamento al Mutti Training Center.
Le alternative portavano a Roberto D'Aversa, anche lui ex calciatore gialloblù nello stesso periodo di Gilardino e fermo da febbraio 2026 dopo l'esonero dal Torino, e Paolo Zanetti, senza squadra da febbraio dopo l'esonero dal Verona.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa