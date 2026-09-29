Milan, rientra l'allarme Pavlovic: come sta dopo il problema in Nations

Il Milan tira un sospiro di sollievo relativamente alle condizioni di Strahinja Pavlovic, uscito zoppicando al minuto 71 del match di Nations League tra Serbia e Olanda.
Dopo i primi momenti di apprensione legati alla forte contusione e ai timori della stampa serba, lo staff medico della Nazionale ha rassicurato il club rossonero confermando che si tratta di un semplice affaticamento muscolare derivante sia dalla botta subita sia dal consistente minutaggio accumulato da inizio stagione tra club e selezione.
Per evitare complicazioni in vista della ripresa del campionato contro il Sassuolo, il centrale mancino dovrebbe rimanere a riposo nella prossima sfida contro la Germania, consentendo a Ruben Amorim - in contatto diretto con il giocatore - di poter contare su di lui al 100% al rientro a Milanello.