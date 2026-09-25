MotoGP, svelato il calendario 2027: debuttano Buenos Aires e il cittadino di Adelaide

E' stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del Motomondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thilandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma all'Autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto del tracciato cittadino di Adelaide, in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia: al Mugello il 28-30 maggio, a Misano il 10-12 settembre.