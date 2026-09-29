Perla Nera: la più esclusiva delle Alfa Romeo

Base 33 Stradale

La base di partenza è già di per sé un veicolo fuori dal comune: la 33 Stradale. Una delle Alfa Romeo più esclusive di sempre dedicata a un ridotto numero di collezionisti. Il fatto che sia un'edizione numerata, non limita a priori la possibilità di farne una vettura personalizzata: Bottegafuoriserie esiste per qualunque modello del marchio. Uno dei fortunati proprietari ha deciso di rivestire per intero la carrozzeria con carbonio opaco a vista. Tutta nera, inconfondibile, unica come una perla nera.

Da collezione

L'esemplare è stato presentato al museo Alfa di Arese, dove resterà esposto fino al 18 ottobre prima di essere consegnato all'ambizioso collezionista. Anche l'abitacolo riflette la stessa impostazione cromatica dell'esterno, con elementi in carbonio che si alternano con rivestimenti in Alcantara. Nera, ovviamente. Persino il sedile è stato riprogettato per accomodare al meglio la sagoma del conducente. Il "logo" Perla Nera è stato registrato e applicato in diversi punti dell'automobile. Un pezzo da esposizione.