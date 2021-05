GP Italia, Quartararo: "Pole dedicata a Dupasquier". Zarco: "Posso dire la mia"

MOTOGP ITALIA

Quarta pole di fila in stagione con dedica speciale per "El Diablo"

È un Fabio Quartararo col pensiero rivolto a Jason Dupasquier quello che si presenta al parco chiuso dopo aver conquistato la quarta pole di fila in stagione. Per il pilota francese una prestazione da incorniciare: "Questa pole la dedico a Dupasquier, spero di avere buone notizie su di lui. E' stato il giro migliore della mia carriera, andare sotto il 46 è importante ma fare 45 basso è incredibile".

"Ho fatto dei run al limite, ho spinto al secondo e ho ottenuto un giro ancor più veloce. Sono molto felice di essere in pole per la quarta volta in stagione" le parole del Diablo.

Prima fila anche per Johann Zarco, autore del terzo tempo in qualifica: "Sono molto contento di questa prima fila, questa mattina abbiamo fatto uno step avanti e mi sono assicurato la Q2. Col caldo faccio fatica, nel primo run sono stato lento e nel secondo ho seguito Pecco e Miller riuscendo a fare un buon giro. Al momento trovo qualche difficoltà nel pomeriggio, ma sfruttando il treno ho trovato il tempo per la prima fila. Gara? Se ho lo stesso feeling che ho al mattino posso dire la mia, se c'è caldo invece la vedo difficile".

"Marquez-Vinales? Marc è stato furbo a mettersi dietro a un pilota che aveva bisogno di cerca il tempo a tutti i costi. E' stato uno scenario stile Moto3 sì, ma le scie e i riferimenti servono sempre e Marquez è stato bravo e furbo" ha detto il francese.