Moto3, niente operazione per Dupasquier: "Ferite gravi, situazione complessa"

MOTO3 ITALIA

Il pilota svizzero, caduto in curva 9, è stato investito dalla propria moto dopo il capitombolo con Sasaki e Alcoba

Un grave incidente ha visto coinvolto Jason Dupasquier, pilota del team PruestelGP di Moto3. Il 19enne svizzero, caduto sul finale della sessione di qualifiche, è stato investito dalla propria moto e dagli accorrenti Alcoba e Sasaki. Le condizioni sono state ritenute subito molto gravi e il pilota, dopo i soccorsi in pista, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Careggi di Firenze. I medici hanno deciso di non operarlo nell'immediato: "Le condizioni sono gravi". Moto3, Dupasquier è grave Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Dai box la situazione è sembrata subito molto preoccupante. Dopo la caduta all'Arrabbiata 2 Dupasquier, che ha impattato violentemente sul tracciato, è stato investito dalla propria moto e da Alcoba e Sasaki. L'impatto più forte, secondo la dinamica, sembrerebbe essere stato quello col giapponese che è stato sbalzato in aria dopo l'urto con lo stesso Dupasquier. Sono serviti diversi minuti per stabilizzare il pilota, rimasto lungamente a terra in pista, prima del trasporto d'urgenza in ospedale.

Giancarlo Di Filippo, ufficiale medico della FIM, ha spiegato: "L’incidente è stato molto grave, l’équipe medica ha lavorato per stabilizzare Jason Dupasquier prima del trasporto in elicottero a Firenze in ospedale. Si attendono novità direttamente dall’ospedale. Le ferite sono gravi”.

Alcoba, dichiarato fit, ha spiegato: "Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all'altezza delle gambe".

La sessione, che volgeva al termine, aveva fino a quel momento incoronato poleman Tatsuki Suzuki. La conseguente bandiera rossa sventolata dalla direzione di gara ha sancito la pole per il giapponese, che tra l'altro ha registrato il nuovo record della pista per la Moto3 (1'56''001).