Ducati, Ciabatti: "Giochi di squadra? Valuteremo, è una chance da non sprecare"

Il ds: "Ora dovremo tenere conto delle dinamiche, il titolo piloti ci manca dal 2007..."

© Getty Images Dopo la caduta di Quartararo ad Aragon, la lotta per il titolo piloti della MotoGP si è riaperta clamorosamente e in casa Ducati si fanno valutazioni sulle prossime mosse. "Avremmo preferito che avesse vinto Bagnaia, ma siamo comunque contenti del titolo costruttori e di aver festeggiato due nostre moto sul gradino più alto del podio", ha dichiarato il ds Paolo Ciabatti a 24 ore dalla doppietta in Spagna. "Giochi di squadra? Adesso faremo delle valutazioni - ha aggiunto a Sky - . Non possiamo perdere l'occasione che si è aperta con lo zero di Quartararo ad Aragon".

"Se peseranno quei 5 punti persi? Ovviamente ci auguriamo di no, avremmo preferito che vincesse Pecco, ma Enea ha fatto una grandissima gara, negli ultimi giri è stato veloce come suo solito e se l'è meritata", ha proseguito Ciabatti. "Abbiamo sempre detto che un pilota davanti deve aver il diritto di puntare alla vittoria, ma ora dovremo tenere conto delle dinamiche per non sprecare la chance - ha concluso il direttore sportivo Ducati -. Il titolo piloti ci manca dal 2007...".

