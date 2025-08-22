Ancelotti sostiene Donnarumma: "Il calcio è cambiato, ma preferisco un portiere bravo con le mani"

Certamente quello che non poteva prevedere l'ex tecnico del Milan è di trovare un suo ex giocatore come Gennaro Gattuso in qualità di collega, fianco a fianco alla guida di una formazione così prestigiosa: "Mai avrei immaginato che Rino potesse diventare l'allenatore della Nazionale, ma ha tutti i meriti per onorare l'impegno. Ha carattere e personalità, spero di incontrarlo al Mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate dall'Italia - ha confessato Ancelotti -. È una crisi generazionale, non abbiamo grandi attaccanti come Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi. Siamo messi bene in difesa e a centrocampo, per il resto facciamo fatica a produrre veri talenti".