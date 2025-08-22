Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'OPINIONE

Ancelotti sostiene Donnarumma: "Il calcio è cambiato, ma preferisco un portiere bravo con le mani"

Il commissario tecnico del Brasile ha risposto alle scelte di Luis Enrique: "Lui è schietto, ma io preferisco un giocatore come Allison"

22 Ago 2025 - 09:12

"Personalmente preferisco un portiere bravo con le mani e Allison lo è". Carlo Ancelotti non sembra essere molto d'accordo con la scelta di Luis Enrique, deciso a rinunciare alle parate di Gianluigi Donnarumma per puntare sulla solidità con i piedi di Lucas Chevalier. Una decisione che non trova il sostegno del commissario tecnico del Brasile che, in un'intervista a Il Giornale, ha offerto il sostegno al capitano della Nazionale.

 "È stata una scelta forte del club e dell'allenatore. Il calcio non prevede la schiettezza, ma Luis Enrique è schietto, lui ha un'idea diversa del ruolo che è cambiato anche per i nuovi regolamenti, dunque serve uno che sappia sbrigarsela con i piedi - ha spiegato Ancelotti -. Io ho un'idea diversa. In questo, nonostante cambiamenti vari, il calcio non è cambiato, così vanno le cose".

Nonostante il calcio sia sempre lo stesso, Ancelotti non sembra patire la nostalgia di casa, tanto che il Brasile appare come la destinazione perfetta per questa fase di carriera: "La Federcalcio brasiliana è organizzata in modo perfetto, la qualità dei giocatori è molto alta, l'ambiente è positivo, il rapporto che lega al paese alla Nazionale è unico, la squadra è rispettata dovunque vada, Belo Horizonte, Bahia, Porto Alegre, la storia del Brasile è unica - ha confermato Ancelotti -. Vivo a Rio per capire, per studiare, per apprendere. Sono contento di questo passo".

Leggi anche

Psg, grande festa al Parco dei Principi: invitato anche Donnarumma

Certamente quello che non poteva prevedere l'ex tecnico del Milan è di trovare un suo ex giocatore come Gennaro Gattuso in qualità di collega, fianco a fianco alla guida di una formazione così prestigiosa: "Mai avrei immaginato che Rino potesse diventare l'allenatore della Nazionale, ma ha tutti i meriti per onorare l'impegno. Ha carattere e personalità, spero di incontrarlo al Mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate dall'Italia - ha confessato Ancelotti -. È una crisi generazionale, non abbiamo grandi attaccanti come Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi. Siamo messi bene in difesa e a centrocampo, per il resto facciamo fatica a produrre veri talenti".

Il Milan rimane comunque nel cuore del commissario tecnico del Brasile che approva il ritorno di Massimiliano Allegri, ma soprattutto sostiene l'approdo di Luka Modric, fortemente sostenuto dallo stesso Ancelotti: "Sono contento che il Milan s'affidi di nuovo ad Allegri: è una figura importante di cui squadra e club avevano bisogno. La A ha allenatori importanti, Sarri, Conte, Gasperini - ha sottolineato Ancelotti -. Con Modric gli ho parlato, farà divertire i tifosi, lascerà il segno nel campionato, è felice della scelta, sa di poter andare al Mondiale, è un professionista assoluto, lo scorso anno non ha saltato nemmeno un allenamento".

Leggi anche

Modric: "Milan speciale, non vedo l'ora di giocare il derby. A quasi 40 anni ho ancora dei sogni"

E chi gli chiede se dopo il Brasile possa dire basta al calcio, Ancelotti risponde di non averne alcuna intenzione: "Ho tre soluzioni: resto qui, trovo qualcosa di interessante o smetto. Ancelotti pensionato? Lo escludo". 

ancelotti
donnarumma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:16
MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

01:15
MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

03:54
DICH POLITANO MEDIA DAY 22/8 DICH

Politano: "Napoli più completo dello scorso anno. De Bruyne un esempio"

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

02:02
DICH CHIVU MEDIA DAY DICH

Chivu: "Allenare qui a livello professionale mi dà qualcosina in più"

00:58
DICH DE WINTER PRESENTAZIONE 21/8 DICH

De Winter: "Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no"

00:53
DICH ATHEKAME PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"

01:57
DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:03
Campagna Lega Serie A #Stopiracy torna negli stadi, anche in B e C
10:08
Livorno, concluso restauro tribuna stadio Picchi
09:15
A Firenze il 46/o torneo internazionale Nereo Rocco
08:00
Diritti tv, sabato assemblea Lega Serie A
23:21
Fiorentina, Pioli: "Giusto premio al nostro lavoro"